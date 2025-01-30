Сингапур (WTA). 1/4 финала. Калинская сыграет с Савангкаев, Осорио – с Мертенс

Сетка здесь. Singapore Tennis Open Сингапур, Сингапур 27 января – 2 февраля 2025 WTA 250 Призовой фонд – $275 094 Открытые корты, хард Четвертьфинал Энн Ли (США) Кимберли Биррелл (Австралия) Дата проведения 31 января, 09.
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