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Несекретные материалы

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Русское поле смыслов

Русское поле смыслов

Русское поле смыслов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Мы сами говорим и от многих слышим, что нам — народу и Государству Российскому — необходима идеология: идеология развития, соответствующая нашим ценностям и мировоззрению.

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