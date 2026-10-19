“Russian President Vladimir Putin has proposed that he, President Trump and Chinese leader Xi Jinping meet next month to talk about Ukraine in an attempt to negotiate an end to the four-year conflict that would favor Moscow,” the Wall Street Journal reports.
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