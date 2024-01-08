Военэксперт Чекмасов заявил о невозможности нового наступления ВСУ

Контр-адмирал запаса, кандидат военных наук Михаил Чекмасов прокомментировал сообщение немецкой газеты Die Welt о том, что ВСУ могут принять еще одну попытку контрнаступления, если западные союзники направят им истребители F-16.
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