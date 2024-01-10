SPP: приобретенное богатство негативно влияет на бедных с рождения людей

Психологи из Калифорнийского университета (США) установили, что те люди, которые родились бедными и только потом стали богатыми, менее эмпатичны к проблемам бедного населения, че те, кто изначально родился в обеспеченной семье.
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