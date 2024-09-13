Президент Ирана обсудил результаты визита в Ирак

Основные результаты своих визитов в различные иракские города, включая Багдад, Эрбиль, Сулейманию, Наджаф, Кербелу и Басру, раскрыл президент Ирана Масуд Пазешкиан по возвращении в Тегеран после трехдневного визита в Ирак, 13 сентября сообщает Shafaq News.
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