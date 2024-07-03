21 кафе, названия которых довели нас до истерики

Видимо, нельзя просто так придумать название для кафе или ресторана и не попасть впросак. Поэтому в этом посте мы собрали примеры самых нелепых названий кафе, закусочных и прочих заведений общепита, которые вызывают только один вопрос: «О чем думал автор?!» .