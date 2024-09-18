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Царьград

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Жители нескольких домов в Екатеринбурге пожаловались на толпы больных людей в своем дворе

Жители нескольких домов в Екатеринбурге пожаловались на толпы больных людей в своем дворе

Каждый день пациенты с симптомами ОРВИ ожидают приема в одном из закрытых дворов на Уралмаше.Жители нескольких домов в Екатеринбурге пожаловались на толпы больных людей в своем закрытом дворе на Уралмаше.

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