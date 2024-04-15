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В России предложили установить размер минимального оклада на уровне МРОТ

В России предложили установить размер минимального оклада на уровне МРОТ

В России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного МРОТ. Такой законопроект с поправками в Трудовой кодекс будет внесен в Госдуму 16 апреля фракцией «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

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