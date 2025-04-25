Полицейские Татарстана задержали закладчика наркотиков

В ходе проверке оперативной информации сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Татарстан у одного из домов по улице Патриса Лумумбы задержали молодого человека, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств.
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