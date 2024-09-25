Петербургские метростроители рассказали о ходе работ на новой линии

На Красносельско-Калининской ветке идут отделочные работы Как сообщают петербургские метростроители в телеграм-канале «Подземник», на строительстве Красносельско-Калининской ветки метро Северной столицы, на станциях и в туннелях, полным ходом в настоящий момент ведутся отделочные работы.