Петербургские метростроители рассказали о ходе работ на новой линии

На Красносельско-Калининской ветке идут отделочные работы Как сообщают петербургские метростроители в телеграм-канале «Подземник», на строительстве Красносельско-Калининской ветки метро Северной столицы, на станциях и в туннелях, полным ходом в настоящий момент ведутся отделочные работы.
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