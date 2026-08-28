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Петербург начинает готовиться к юбилейному ПМЭФ

Петербург начинает готовиться к юбилейному ПМЭФ

Полина Кузьмина, руководитель регионального отделения Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" "ПМЭФ традиционно становится площадкой для решений, влияющих на социально-экономическую стабильность.

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