Совбез: концентрация западных войск у границ Белоруссии и России достигла пика

Как заявил в ходе международной встречи по безопасности первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко, ситуация на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтикой становится все более взрывоопасной из-за действий Запада.
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