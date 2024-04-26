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Совбез: концентрация западных войск у границ Белоруссии и России достигла пика

Совбез: концентрация западных войск у границ Белоруссии и России достигла пика

Как заявил в ходе международной встречи по безопасности первый заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко, ситуация на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтикой становится все более взрывоопасной из-за действий Запада.

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Misha Glusch
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