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Появились новости о следующем бое Алимханулы

Twitter-аккаунт EverythingBoxing, публикующий новости и инсайды мира бокса, озвучил известную ему информацию о следующем поединке чемпиона мира WBO в среднем весе из Казахстана Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО), пишет Sports.

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