Похоронил кота во дворе жилых домов — штраф 10 000 рублей

Тело умершего животного, например, кота относится к биологическим отходам, поэтому их запрещено хоронить во дворах жилых домов, в том числе и частных, нарушителей ждет штраф до 10 тысяч рублей, рассказала РИА Недвижимость юрист Анна Пойлова.