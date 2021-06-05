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Похоронил кота во дворе жилых домов — штраф 10 000 рублей

Похоронил кота во дворе жилых домов — штраф 10 000 рублей

Тело умершего животного, например, кота относится к биологическим отходам, поэтому их запрещено хоронить во дворах жилых домов, в том числе и частных, нарушителей ждет штраф до 10 тысяч рублей, рассказала РИА Недвижимость юрист Анна Пойлова.

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