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Обращение Рустама Минниханова по случаю Дня народного единства

Обращение Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова по случаю Дня народного единства.  «Уважаемые татарстанцы! Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днём народного единства! Многовековая история российского государства всегда будет для нас свидетельством величайшей силы духа нашего многонационального народа.

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