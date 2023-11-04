Обращение Рустама Минниханова по случаю Дня народного единства

Обращение Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова по случаю Дня народного единства. «Уважаемые татарстанцы! Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днём народного единства! Многовековая история российского государства всегда будет для нас свидетельством величайшей силы духа нашего многонационального народа.
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