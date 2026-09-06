На позиции пограничных отрядов на Харьковском направлении замечены женщины. Об этом сообщили в группировке войск «Север» ВС РФ.
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В общем то,единственная наша цель(для будущего Украины,и России),которая совпадает с намерениями Запада,это просто уничтожение этнонима(с испорченным мозгом) под самоназванием "Хохол",и скоро не только не от кого будет рожать,но и некому...,и слава всем богам!