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Пятый канал

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ВСУ начали призывать женщин на позиции пограничных отрядов на Харьковском направлении

ВСУ начали призывать женщин на позиции пограничных отрядов на Харьковском направлении

На позиции пограничных отрядов на Харьковском направлении замечены женщины. Об этом сообщили в группировке войск «Север» ВС РФ.

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Вик Норд

В общем то,единственная наша цель(для будущего Украины,и России),которая совпадает с намерениями Запада,это просто уничтожение этнонима(с испорченным мозгом) под самоназванием "Хохол",и скоро не только не от кого будет рожать,но и некому...,и слава всем богам!