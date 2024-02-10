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Вернули в эфир, но наказали еще больше: Киркоров остался без денег

Вернули в эфир, но наказали еще больше: Киркоров остался без денег

Налоговая служба продолжает настойчиво интересоваться финансовыми делами поп-короля. Филипп Киркоров кадр шоуНе успел Филипп Киркоров порадоваться своему возвращению на экраны, снова появившись в жюри шоу «Маска», как у него начались новые проблемы.

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Комментарии
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Ратник Ратник
А кому он нужен в эфире, кроме тех, кто его протащил? Поди опять душка эрнест расстаралси? Гнать сраной метлой обоих. Россия прекрасно проживёт без них!
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15 час.

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