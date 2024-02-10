Вернули в эфир, но наказали еще больше: Киркоров остался без денег

Налоговая служба продолжает настойчиво интересоваться финансовыми делами поп-короля. Филипп Киркоров кадр шоуНе успел Филипп Киркоров порадоваться своему возвращению на экраны, снова появившись в жюри шоу «Маска», как у него начались новые проблемы.
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