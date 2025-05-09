Спасшийся за границей от репрессий киевского режима депутат Верховной рады Артём Дмитрук заявил, что в 80-летнюю годовщину Победы в Великой Отечественной войне Украина оказалась захвачена преемниками гитлеровцев.
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