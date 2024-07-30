ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Несколько недель назад, прочитал у Захара Прилепина занятный лозунг.
ПОДАРОК БРАТУ КИМУ И РУССКИЕ ЛОЗУНГИ НА ОЛИМПИАДЕ
Комментарии
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ML
Margarita Levina
Произнесенные вслух слова воплощаются в жизнь!
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4 час.
Игорь Кузнецов
И это не единственный прокол организаторов игр. Повесить Олимпийский флаг "кверх ногами" - это что то :-)
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2 час.
ВМ
Владимир Моргунов
сгоряча могли и Макрона так повесить..вот суета-сует...одна морока..
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1 час.
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