Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Юдкевич Сергей
    Нужно нужно хуснуллина, Титова и володина лечить не в 4- ом управлении Минздрава, а у этих кишлачных лекарей."По-русски вообще...
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ПОДАРОК БРАТУ КИМУ И РУССКИЕ ЛОЗУНГИ НА ОЛИМПИАДЕ

ПОДАРОК БРАТУ КИМУ И РУССКИЕ ЛОЗУНГИ НА ОЛИМПИАДЕ

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Несколько недель назад, прочитал у Захара Прилепина занятный лозунг.

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Комментарии
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ML
Margarita Levina
Произнесенные  вслух слова воплощаются в жизнь!
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4 час.
Игорь Кузнецов
И это не единственный прокол организаторов игр. Повесить Олимпийский флаг &quot;кверх ногами&quot; - это что то :-)
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2 час.
ВМ
Владимир Моргунов
сгоряча могли и Макрона так повесить..вот суета-сует...одна морока..
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1 час.

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