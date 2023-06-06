Мозг НАТО умер давно, дело идет к остановке дыхания

Заявив еще четыре года назад, что “мозг НАТО умер”, Эммануэль Макрон оказался не так уж неправ. Нынешняя ситуация с системой безопасности в Европе (которая как раз и была сломана — и сломана совершенно сознательно организацией Североатлантического договора) — ярчайшее доказательство справедливости сказанных тогда слов Фото: © AP Photo / Olivier Matthys Вопрос в том, где, как, когда и почему альянс, точнее, его аналитики начали ошибаться, — едва ли не важнейший сегодня, когда противостояние нашей страны атлантистам при бесконечных провокациях последних (чужими руками, как водится) каждый день практически гаечным ключом подкручивает резьбу эскалации.