Вот рубрику #НАКИПЕЛО 😡😡😡 Что с электричеством? Второе утро отключают! сегодня ещё и в 4 часа пропадал! Дают быстро, минут через 15, но отключения каждый день, при этом вырубается ещё и отопление.
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Вот рубрику #НАКИПЕЛО 😡😡😡 Что с электричеством? Второе утро отключают! сегодня ещё и в 4 часа пропадал! Дают быстро, минут через 15, но отключения каждый день, при этом вырубается ещё и отопление.