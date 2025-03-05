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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
Вот рубрику #НАКИПЕЛО

Вот рубрику #НАКИПЕЛО 😡😡😡 Что с электричеством? Второе утро отключают! сегодня ещё и в 4 часа пропадал! Дают быстро, минут через 15, но отключения каждый день, при этом вырубается ещё и отопление.

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