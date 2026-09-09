9 сентября. Российская схема войны в работе: тыл, логистика, фронт

За последние сутки — с утра 8 сентября до утра 9-го — в моей ленте набралось не менее 84 отдельных эпизодов ударов и взрывов.
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