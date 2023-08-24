Я отказалась выходить замуж в день свадьбы, потому что не узнала своего жениха

Потому что сами придумывают их себе, а потом сами же верят в это чудо, созданное своим фантазийным воображением. Что хотели, то и получают.

Платон Платонов

Да. Раньше, люди несколько лет встречались и говорят, даже без секса, узнавали друг друга. А сейчас, феминизм, сатанизм, мракобесие, сперва загсуются, трахаются, а уж потом начинают узнавать с кем связались.