В день свадьбы, за мной приехал будущий супруг и его тетя. Друзей, к моему удивлению, рядом с Сережей не было.
Я отказалась выходить замуж в день свадьбы, потому что не узнала своего жениха
Комментарии
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Ольга Гусева
Потому что сами придумывают их себе, а потом сами же верят в это чудо, созданное своим фантазийным воображением. Что хотели, то и получают.
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6 час.
Элина Морозова
Демо-версия во время закончилась.
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3 час.
Платон Платонов
Да. Раньше, люди несколько лет встречались и говорят, даже без секса, узнавали друг друга. А сейчас, феминизм, сатанизм, мракобесие, сперва загсуются, трахаются, а уж потом начинают узнавать с кем связались.
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26 мин.
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