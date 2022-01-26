В Казани возбудили уголовное дело после повреждения легендарного "жука" на Профсоюзной

В прокуратуре РТ сообщили «Реальному времени», что после выхода нашего материала о том, что полиция Казани саботирует расследование инцидента о повреждении раритетного автомобиля Volkswagen Käfer — того самого легендарного «жука», 25 января в 20.
В прокуратуре РТ сообщили «Реальному времени», что после выхода нашего материала о том, что полиция Казани саботирует расследование инцидента о повреждении раритетного автомобиля Volkswagen Käfer — того самого легендарного «жука», 25 января в 20.
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