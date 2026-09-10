«Крылья Советов» бесплатно подписали Ахметова и продали Игнатенко в «Нижний Новгород»

«Крылья Советов» объявили о трансфере полузащитника Ильзата Ахметова . Прошлый сезон экс-игрок «Зенита» провел в самарском клубе на правах аренды.
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