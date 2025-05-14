Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук дожил до 50 лет, но доживет ли до уважения? Бывший любимец российской публики, клявшийся в братской любви со сцены Кремля, теперь собирает деньги на убийство тех, кого называл семьей.