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Вокалист группы «Океан Эльзы» отпразднует 14 мая юбилей — 50 лет

Вокалист группы «Океан Эльзы» отпразднует 14 мая юбилей — 50 лет

Лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук дожил до 50 лет, но доживет ли до уважения? Бывший любимец российской публики, клявшийся в братской любви со сцены Кремля, теперь собирает деньги на убийство тех, кого называл семьей.

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