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Лэмпард о 0:5 с «Брайтоном»: «Счет тяжелый, особенно дома. «Ковентри» нужно продолжать работать с надеждой, что мы начнем забивать. Для этих игроков давление АПЛ в новинку»

Главный тренер « Ковентри » Фрэнк Лэмпард высказался о поражении от « Брайтона » со счетом 0:5 в 4-м туре АПЛ .

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