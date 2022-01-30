Клэй Томпсон и Стеф Карри набрали 17 последних очков «Уорриорс» в матче с «Бруклином»

Защитники «Голден Стэйт» Клэй Томпсон и Стефен Карри принесли команде победу над «Бруклином» (110:106), набрав вдвоем 17 последних очков «Уорриорс» в этом матче.
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