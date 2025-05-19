Страна и люди
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Страна и люди

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"Це шо, Лермонтов?!" - Украинки устроили позорный флешмоб в Сети. Доктор Комаровский объяснил этот "диагноз" давно

"Це шо, Лермонтов?!" - Украинки устроили позорный флешмоб в Сети. Доктор Комаровский объяснил этот "диагноз" давно

Украинки устроили в Сети флешмоб, да такой, от которого испытывают испанский стыд даже местные. К слову, уважаемый некогда в России доктор Комаровский, принявший в итоге сторону киевских бандитов, объяснил этот диагноз ещё несколько лет назад.

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