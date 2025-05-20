"Чемпионы так не поступают". Соннен раскритиковал переход Махачева в полусредний вес

Ситуация, связанная с переходом Ислама Махачева в полусредний дивизион, вызывает сомнения в том, что российский боец является идеальным чемпионом и ведет себя соответственно своему статусу, считает эксперт и комментатор Чейл Соннен.
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