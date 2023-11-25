Для большинства мигрантов важна крепкая семья и хорошие дети. Москвичи предпочитают карьеру

Из результатов опроса, представленных руководителем отдела исследования социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН Галиной Осадчей на научной конференции «Демографический кризис и внешние миграции: проблемы и решения», следует, что мигранты из Центральной Азии и жители Московской агломерации обладают различными терминальными ценностями.