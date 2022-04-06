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В Бобруйске горел ´Санаторий им. В.И. Ленина´.

В Бобруйске горел ´Санаторий им. В.И. Ленина´.

Автор Вячеслав АлехинСогласно пресс-релизу отдела по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Бобруйского ГРОЧС, в минувшую пятницу 1 апреля на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в водо-грязевой лечебнице ´Санаторий им.

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