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ИИ-система превращает последовательности белков в понятные описания

ИИ-система превращает последовательности белков в понятные описания

Белки лежат в основе многих процессов в организме и служат основой для разработки лекарств. Один из примеров — препарат Ozempic, создание которого было связано с изучением пептида, обнаруженного в слюне пустынной ящерицы.

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