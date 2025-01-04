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Глава Росатома сообщил о скором запуске нового энергоблока Курской АЭС-2

Глава Росатома сообщил о скором запуске нового энергоблока Курской АЭС-2

Приближается ввод в эксплуатацию нового энергоблока №1 Курской АЭС-2. На энергоблоке начался главный этап пусконаладочных работ, так называемая холодно-горячая обкатка оборудования, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в интервью телеканалу .

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