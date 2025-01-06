Сценарий космической катастрофы уже начался, — учёные

Прчему чушь?? Землю загадили, космос загадили... человечество в целом - глупо и агрессивно!! Мозги, данные Богом, не по назначению используем...на разрушение, а не на созидание...

Модест

Метеориты падают на Землю последние 4 миллиарда лет, где-то по железнодорожному составу в сутки. Иногда бывали катастрофы, но планета уцелела. Отработавшие низкоорбитальные спутники постепенно под действием гравитации сгорят в атмосфере, а высокоорбитальных не так много, чтобы они могли как-то вызвать космическую катастрофу. Авторка панику ради хайпа разводит, это примерно как извержение одного вулкана и 100 лет пуков всех коров на Земле.