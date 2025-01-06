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Русская весна

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Сценарий космической катастрофы уже начался, — учёные

Сценарий космической катастрофы уже начался, — учёные

Ученые боятся катастрофы из-за космического мусора на орбите Земли. «Количество объектов в космосе, которые мы запустили за последние четыре года, возросло в геометрической прогрессии», — заявил профессор Аризонского университета Вишну Редди.

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Комментарии
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Модест
чушь какая.
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17 час.
Н
Наталья
Прчему чушь?? Землю загадили, космос загадили... человечество в целом - глупо и агрессивно!! Мозги, данные Богом, не по назначению используем...на разрушение, а не на созидание...
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7 час.
Модест
Метеориты падают на Землю последние 4 миллиарда лет, где-то по железнодорожному составу в сутки. Иногда бывали катастрофы, но планета уцелела. Отработавшие низкоорбитальные спутники постепенно под действием гравитации сгорят в атмосфере, а высокоорбитальных не так много, чтобы они могли как-то вызвать космическую катастрофу. Авторка панику ради хайпа разводит, это примерно как извержение одного вулкана и 100 лет пуков всех коров на Земле.
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5 час.

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