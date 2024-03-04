Никки Хейли одержала первую победу в праймериз в Вашингтоне

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли победила на праймериз в Вашингтоне Главный соперник Дональда Трампа в борьбе за право представлять Республиканскую партию на президентских выборах одержала свою первую победу на праймериз в американской столице.
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