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Закон и Порядок

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Никки Хейли одержала первую победу в праймериз в Вашингтоне

Никки Хейли одержала первую победу в праймериз в Вашингтоне

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли победила на праймериз в Вашингтоне Главный соперник Дональда Трампа в борьбе за право представлять Республиканскую партию на президентских выборах одержала свою первую победу на праймериз в американской столице.

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Комментарии
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Александр Забобонин
Всем засрали мозги!🤣
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10 час.

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