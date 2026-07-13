Вышел анонс новой экранизации знаменитой повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». На этот раз зрителей ждет сериал, в котором заняты хорошо известные актеры, а главную роль сыграет 38-летний серб Александар Радойичич.
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