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Кинокритик Угольников: экранизация Стругацких — бессмысленное занятие

Кинокритик Угольников: экранизация Стругацких — бессмысленное занятие

Вышел анонс новой экранизации знаменитой повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». На этот раз зрителей ждет сериал, в котором заняты хорошо известные актеры, а главную роль сыграет 38-летний серб Александар Радойичич.

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