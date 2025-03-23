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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Джей Редик: «Хатимура – наше связующее звено, нам его не хватало»

«Нам не хватало его на обеих сторонах площадки. Нельзя выделить что-то одно. Хатимура – связующее звено нашей команды как в атаке, так и в защите.

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