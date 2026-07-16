Владельцы Xpeng X9 пожаловались на поломки пневмоподвески во время жары

Флагманский минивэн марки Xpeng, модель X9, подвергается массовой критике со стороны владельцев: в городе Чунцине возникли внезапные «поломки» автомобиля во время движения, что вызывает опасения по поводу безопасности.
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