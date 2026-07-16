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Авто - Мото - Новости

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Владельцы Xpeng X9 пожаловались на поломки пневмоподвески во время жары

Владельцы Xpeng X9 пожаловались на поломки пневмоподвески во время жары

Флагманский минивэн марки Xpeng, модель X9, подвергается массовой критике со стороны владельцев: в городе Чунцине возникли внезапные «поломки» автомобиля во время движения, что вызывает опасения по поводу безопасности.

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