Солисту «Тараканов!» грозит до пожизненного за продажу паспорта

Солисту группы «Тараканы!» Дмитрию Спирину*, грозит вплоть до пожизненного заключения за постраничную продажу российского паспорта и направление вырученных средств в поддержку Украины, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.
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