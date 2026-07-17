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Солисту «Тараканов!» грозит до пожизненного за продажу паспорта

Солисту «Тараканов!» грозит до пожизненного за продажу паспорта

Солисту группы «Тараканы!» Дмитрию Спирину*, грозит вплоть до пожизненного заключения за постраничную продажу российского паспорта и направление вырученных средств в поддержку Украины, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин.

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