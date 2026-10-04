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Царьград

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Конец света идет по Писанию: отец Николай рассказал о страшных сигналах

Конец света идет по Писанию: отец Николай рассказал о страшных сигналах

Отец Николай предупредил о страшных сигналах приближения конца света и призвал не пугаться.Бедствия последних лет и духовный кризис – это знамения, предсказанные в Писании.

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