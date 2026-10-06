В ответ на удары российской армии по украинским мостам, Киев усилит удары по НПЗ в нашей стране. Такую угрозу Владимир Зеленский озвучил в интервью агентству Reuters 3 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кубанская пенсион...
- IV Зеленский потребо...
- IV Дискомфортно, но ...
Чистить русские земли до Львова от укронечисти...