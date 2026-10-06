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"Российская армия зайдет в Киев или во Львов": Зеленский доигрался с новыми угрозами России

"Российская армия зайдет в Киев или во Львов": Зеленский доигрался с новыми угрозами России

В ответ на удары российской армии по украинским мостам, Киев усилит удары по НПЗ в нашей стране. Такую угрозу Владимир Зеленский озвучил в интервью агентству Reuters 3 октября.

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