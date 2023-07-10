Израиль и влажные мечты доморощенных «мигрантов»

В Израиле нет ничего бесплатного, это ВЫ приврали, а вот что Израиль замечательная страна со своими проблемами, это точно.

АБ

Алексей Борисович

Эта статья написанна для евреев. Россияне не хулители маленького Израиля. Нам он безразличен. Нет его и все. Мы не уезжаем с Родины. Мы сеем и пашем у себя дома!😇