Лет десять назад, через пару лет после окончания института, когда жизнь ещё могла удивлять, автор узнал, что его друг внезапно мигрировал в Израиль.
Израиль и влажные мечты доморощенных «мигрантов»
Комментарии
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ИБ
Игорь Балмаков
"Изолируйте 50 самых богатых евреев — и войны прекратятся!" - Генри Форд. "The New-York Times." - 1925 год.
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2 час.
Маргарита Гринберг
В Израиле нет ничего бесплатного, это ВЫ приврали, а вот что Израиль замечательная страна со своими проблемами, это точно.
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20 мин.
АБ
Алексей Борисович
Эта статья написанна для евреев. Россияне не хулители маленького Израиля. Нам он безразличен. Нет его и все. Мы не уезжаем с Родины. Мы сеем и пашем у себя дома!😇
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13 мин.
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