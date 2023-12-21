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Закон и Порядок

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ПРОНЬКО: В РОССИИ ИДЁТ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ. ОЛИГАРХИ СОПРОТИВЛЯЮТСЯ

В России самый большой запрос – это запрос на социальную справедливость. Огромная яма, которая образовалась между самыми богатыми и самыми бедными, лично мне данный факт очевиден, достигла критического уровня.

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Комментарии
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нина сафронова
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1 час.
нина сафронова
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1 час.
Валерий Цымбулов
Мелкий бизнес должен быть в частных руках, а крупный, если можно так назвать восстановление государства, безусловно в руках самого государства на законных основаниях, для чего естественно надо или менять или корректировать конституцию.  Кроме того надо прочистить ряды полиции, а также судей, чтобы порядок был не на словах . И
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22 мин.

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