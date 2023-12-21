ПРОНЬКО: В РОССИИ ИДЁТ НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ. ОЛИГАРХИ СОПРОТИВЛЯЮТСЯ

Валерий Цымбулов

Мелкий бизнес должен быть в частных руках, а крупный, если можно так назвать восстановление государства, безусловно в руках самого государства на законных основаниях, для чего естественно надо или менять или корректировать конституцию. Кроме того надо прочистить ряды полиции, а также судей, чтобы порядок был не на словах . И