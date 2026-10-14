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Аргументы и Факты

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Взрывная бандероль пришла на почту: удар накрыл тайный склад с оружием НАТО

Взрывная бандероль пришла на почту: удар накрыл тайный склад с оружием НАТО

В логистическом центре «Новая почта» в Терновке Николаевской области, по которому российские силы в ночь на 13 октября нанесли удар, хранились боеприпасы и вооружение ВСУ, рассказал в эксклюзивной беседе с aif.

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