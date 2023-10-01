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Со 2 октября в Новосибирской области изменится расписание электричек

Со 2 октября в Новосибирской области изменится расписание электричек

Это связано с окончанием дачного сезона и снижением количества пассажиров на некоторых направлениях.С понедельника, 2 октября, в Новосибирской области меняется расписание некоторых пригородных электропоездов.

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