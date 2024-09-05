Цены вырастут: Хазин призвал купить это заранее — окупится с лихвой Юлия ЧелкановаЭкономист Михаил Хазин убежден, что в свете грядущих экономических трудностей золото станет единственным надежным инструментом для инвестиций.
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