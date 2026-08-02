Мужчина решил снять огромное гнездо ос с помощью обычного пакета

Мужчина заметил крупное гнездо ос или шершней под крышей дома и решил убрать его самостоятельно. Для этого он использовал обычный полиэтиленовый пакет, превратив простую задачу в очень рискованную операцию.
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