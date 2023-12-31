Минобороны сообщило об ударе по центрам принятия решений в Харькове в ответ на обстрел Белгорода

Уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в российском городеРоссийские войска в ответ на обстрел Белгорода со стороны ВСУ ударили по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове, сообщает Минобороны.