Минобороны сообщило об ударе по центрам принятия решений в Харькове в ответ на обстрел Белгорода

Уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в российском городеРоссийские войска в ответ на обстрел Белгорода со стороны ВСУ ударили по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове, сообщает Минобороны.
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